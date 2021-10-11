【港講J.LEAGUE】陳子龍的另類「球迷」體驗

熟悉香港球壇的人士，應不會對陳子龍這個名字感到陌生，這位從事球隊管理工作20載、目前是港超東方龍獅助理總監的足球人，近年成為了J.LEAGUE勁旅川崎前鋒的支持者，一切還得由4年前因工作而接觸該球隊開始......。

由小球迷開始到成為球隊管理人員，如今在東方龍獅助理總監這個崗位上，處理球隊各種行政工作，昔日球圈人口中的「龍仔」，如今是港超勁旅的「大管家」，多年來心繫香港球圈，但對於日本足壇，他也不諱言會因球隊的球衣色彩繽紛、設計時尚而多加留意，也因為在2002年世界盃決賽周期間到橫濱觀戰，之後有關注過水手的比賽。

日本球隊在組織、管理方面的專業程度，陳子龍在南華負責球隊管理時已見識過，那是20年前南華對清水心跳的亞洲盃賽冠軍盃，而到2017年東方龍獅在亞冠分組賽與川崎前鋒同組，因工作關係在抽籤過後協助主教練陳婉婷搜集資料的他，不經意地被川崎前鋒所吸引。「那時幫『牛丸』(即陳婉婷)尋找川崎前鋒的比賽片，看着看着就感到這隊踢法頗悅目。」在他眼中，川崎前鋒的地面推進、球員間第一時間傳送的踢法，有着巴塞隆拿的影子：「所以開始欣賞這球隊，後來更特別留意中村憲剛、家長昭博、小林悠。」

港人支持J.LEAGUE，熱心者往往會到日本現場觀戰、到練習場觀操，但是陳子龍因工作關係，能夠從另一個角度去認識J.LEAGUE球隊、甚至從中學習以追求進步。「川崎前鋒作客香港，我留意到他們準備了很多器材，比香港球隊多幾倍，要用一輛大貨車運送。」就如他認為與川崎前鋒同組，可讓東方龍獅球員有機會學習，身為球隊管理在這次經歷中也是得益非淺。

在比賽期間，陳子龍固然將全副心思放在東方龍獅之上，球隊主場領先下被川崎前鋒下半場入波迫和、錯失贏波以寫入香港球隊在亞冠盃史冊的機會，教他失望不已，如今事過境遷，陳子龍直言在球場草地上觀看J.LEAGUE球隊比賽，感覺截然不同。「完全是另一種體驗，在電視看他們似乎踢得好慢，但在草場上就會感受到速率有多快，日本球員即使是副選都有一定質素，搓、傳、控都見功架，球到腳已觀察到隊友在哪位置，可以立場傳送。」他說。

談及東方龍獅與川崎前鋒交手，外界也許會記得在後者主場之戰，日本球迷拉起了一條以中文書寫、感謝東方龍獅的大橫額，原來因為川崎前鋒作客來港時，部份日本球迷未能得到門票，而負責分發主隊贈券的陳子龍，就按時任總監梁守志指示，將餘下約20張門票在開賽前15分鐘贈予日本球迷，這次經歷也算是他與川崎前鋒的另類交流。

翌年，離開了川崎前鋒的日本球員井川祐輔加盟東方龍獅，陳子龍不但與其成為好友，更因為共事而見識到對方，即使是在公眾更衣室，沒有風筒的情況下以乾手機吹頭，也沒有展現出絲毫不滿，專業態度滿分，這點亦令他非常難忘。

支持J.LEAGUE球隊的港人，不難感受到日本球壇的專業，陳子龍以香港職業球會管理人員的角色接觸過對方，自然有深刻感受。「香港足球要進步的確要下苦功，我們跟外面的世界比較，完全就處於不同層次。」他感概地說，J.LEAGUE比賽就如嘉年華會，反而香港仍停留在「只是一場比賽」的層面：「我們老闆常說要做到產業化，無疑J.LEAGUE不論在賽場內外都養活不少人，即使是場外的波衫攤位、小食檔，都是整個足球產業一部份，做得好足球產業才有前景。」