夏蘭特爭奪戰無聲展開　曼聯有冇機？

今夏美斯C朗齊齊轉會，轟動全球，至於出年夏天嘅轉會焦點，將會係挪威神鋒艾寧夏蘭特，近日歐洲傳媒開始炒熱佢嘅轉會消息，2019年曾經接近簽約嘅曼聯，已將夏蘭特列為目標。

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯領隊蘇斯克查與球會總監已達成一致意見，將「魔人布歐」列作收購目標。蘇帥2017年執教莫迪時期曾提拔夏蘭特上一隊，並於2019年親赴奧地利，與夏蘭特前球會薩爾斯堡斟介，不過當時年僅19歲嘅夏蘭特最終決定選擇多蒙特，而兩師徒至今仍保持聯絡。

夏蘭特當日與多蒙特簽定嘅離隊協議，將於明夏啟動，只要有球會支付7500萬歐元轉會費，多蒙特就必須放人，在超級經理人拉奧拿操作下，佢同所有歐洲頂級豪門都斟過晒，巴黎聖日耳門、皇家馬德里、曼城、車路士、拜仁慕尼黑，甚至紐卡素，畀夏蘭特任揀。

夏蘭特亦提出自己要求，就係必須成為球隊核心，有好球員配合，餵波畀佢射，呢個要求上述各隊都可達標，曼聯擁有C朗、般奴費南迪斯、拉舒福特、格連活特，仲有佢舊隊友查頓辛祖，相信可做到夏蘭特要求。