直播銀牌男籃紅綠首度對碰　余理洋期待對戰阿懃

兩支本地勁旅南華和滿貫正面交鋒！高級組銀牌男子籃球賽勝方決賽，周二晚（12日）假灣仔修頓場館上演，2019年聯賽MVP蔡再懃轉投滿貫後首次倒戈，能否帶領球隊擊破南華跨季不敗身，成為最大焦點。兩軍繼上季銀牌及聯賽決賽後再次碰頭，這場精彩大戰由on.cc東網直播，球迷豈能錯過！（on.cc東網周二晚8時40分直播/SCAA Basketball、滿貫籃球隊及睇體ontv sports Facebook同步直播）

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南華上季以全勝姿態贏得聯賽及銀牌賽雙料冠軍，兩項賽事決賽對手都是滿貫，今季「綠軍」招攬多名新兵捲土重來，勢要挑戰南華的「一哥」地位。兩支勁旅今季銀牌賽未逢敵手，南華擊敗安保漢友及東方龍獅，而滿貫則勝康仁福建及永倫，取得兩連勝，這場勁旅對決被視為「冠軍前哨戰」。

今季回歸南華的控衞余理洋（Nathan）對「紅綠大戰」相當期待：「今場肯定是場硬仗。朱Sir（朱耀明）帶領的滿貫打出團隊籃球風格，他們不只是由阿懃（蔡再懃）負責進攻，而是全隊都具有侵略性，而且陣容強盛。」Nathan特別期待同昔日隊友蔡再懃對戰：「阿懃年輕時就跟我和Duncan（惠龍兒）在南華打球，很開心見到他進步神速，我們很期待把他攔下來。」

正如余理洋所說，滿貫得分點眾多是強大武器。「綠軍」對康仁福建及永倫，兩仗皆有6人得分達雙位數，由正選到後備都具備得分能力，外線有蔡再懃、張偉康、何倚富、歐陽維江，內線又有黃鎮煒和方誠義，即使永倫泰那大爆發轟入全場最高34分，亦未能抵住「點點開花」的滿貫。「如果大家當這場是冠軍前哨戰，我們當然高興；球迷對我們期望很高，我們一定會盡力。」滿貫主教練朱耀明坦言今季南華實力強勁，可謂「無可挑剔」，只望球隊盡力打出水準。

綠軍齊心為肥宏而戰

回顧前兩場，南華主將楊和都保持穩定發揮，成為爭冠不可缺少的一員，但令Nathan擔心是防守仍見不足，希望今仗積極修正：「上場第4節我們出現了『甩漏』，教練希望我們更着重防守，如果做得到，贏面頗大。」對東方一戰交出14分的Nathan表示已適應擔任「南華第6人」角色：「教練希望我後備上陣為球隊帶來進攻火力，他給我很大信心去放膽進攻。過去3星期我受到足踝及大腿後肌傷勢困擾，現在終於回復正常，希望打場好波。」

滿貫中鋒周健宏對永倫一戰觸發阿基里斯跟腱斷裂，現已完成手術，正式緣盡今季賽事，滿貫對抗「第一中鋒」惠龍兒的挑戰更大，朱Sir承認打亂部署，但希望滿貫眾將「一人行多步」，讓「肥宏」受傷得到回報。

球迷密切留意天氣！

由於香港受颱風影響，籃總表示，天文台若在首場比賽開打前4小時懸掛8號風球或黑色暴雨警告，是日賽事將會延期，詳情請留意籃總公布。

今日賽程

7:00pm 負方賽 東方龍獅vs永倫

8:40pm 勝方賽 南華vs滿貫

地點:灣仔修頓場館

票價:80元(正價票)、50元(學生及長者優惠票)