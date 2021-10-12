德國5連勝　率先出線世盃決賽周！

2022年世界盃第1次外圍賽出線球隊誕生！德國周二(12日)凌晨喺世盃外J組，作客4比0大炒北馬其頓後，以8戰21分提前鎖定榜首位置，繼主辦國卡塔爾之後，成為明年世盃決賽周第2支落實參賽球隊。今次係德國歷來第20次出戰世盃決賽周，亦係連續第17屆參賽。

德國今場有車路士孖寶夏維斯同迪姆華拿掛帥，配合拜仁慕尼黑雙星湯馬士梅拿同基拿比組成鋒線，上半場面對北馬其頓密集防守只能踢成0比0。換邊後德國加強壓力，50分鐘由夏維斯打破僵局，佢嘅車仔拍檔迪姆華拿就喺70分鐘同73分鐘閃電梅開二度，加上新星穆斯亞拿尾段埋齋，協助德國大勝4比0，率先拎到世盃決賽周入場券。

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德國喺今夏歐國盃後由費歷克上任，球隊立即踢出5連勝走勢，呢位新帥賽後表示：「好開心贏波出線決賽周，距離明年11月世盃展開仲有一段時間，我哋要提升自己去迎接呢個挑戰。」近期備受批評嘅迪姆華拿，今場係佢第4次為德國隊「梅開二度」，迪姆華拿亦多謝費歷克信心：「我同領隊合作愉快，好多謝費歷克對我100%信任，我想喺球場上報答佢。」至於夏維斯更豪言：「世界盃冠軍？為德國隊踢波，就一定係為世界盃冠軍而戰！」