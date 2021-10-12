無恥？戰術? 梅萊一個發球被網民插爆

兩屆溫網冠軍的英國名將梅萊，周一在印第安韋爾斯網球大師賽竟然發出一個下手Ace球，這個發球令球迷相當失望，不但被現場觀眾噓爆，更惹來網上抨擊。

梅萊在男單第三圈面對年僅18歲的西班牙小將Carlos Alcaraz，首盤與對手打得相當緊湊，激戰66分鐘後以5比7先輸一盤，而第二盤則出現奇怪一幕，梅萊看到對手企位較後，隨即以下手發球，開在前場位置，直接得分，成為了一個Ace波。據外媒表示這是梅萊的職業生涯中首次在比賽用下手發球。

「真是震驚球壇，儘管梅萊贏了比賽，但這場比賽的焦點就是他大膽用下手發球，直接從基治奧斯那裡學的，在這次荒謬表演後，現場觀眾發出一片噓聲。」英媒對於梅萊這個舉動都有評論，過往澳洲「壞孩子」基治奧斯也試過用下手發球，最諷刺的是梅萊的母親Judy當時曾在Twtter公開批評基治奧斯的做法。

梅萊在這場比賽最後以5比7、6比2及6比2獲勝，他賽後對這個發球作出解釋:「看到他企位較後，我想為何不用下手發球，出乎意料的是我發了Ace球，他沒有反應過來；其實第三盤我也想用下手發球，但當時比分已經領先，我覺得沒必要了。」

不過，這位前世界一哥的這個戰術策略則換來大批球迷及網民質疑：「看了梅萊比賽已很多時間，從來沒有看過他這樣做，這個行為就似在網球運動上撒尿，向基治奧斯致敬。」有球迷更批評梅萊沒有羞恥心：「非常厚顏無恥的行為。」即便很多球迷對梅萊的下手發球表示失望，但也有球迷力撐他:「這與體育精神無關係，這是規則可允許的發球。」