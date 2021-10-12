港超聯　獲邀加盟香港U23　林智豐：難以置信

港超新軍香港U23陣容深度嚴重不足，周二（12日）甲組球隊東區率先於FB專頁透露，年僅19歲翼鋒林智豐，憑季初四場入三球的出色表現，將轉會至香港U23。「豐仔」過去曾為冠忠南區效力，今季能夠重返港超，他坦言感到興奮及難以置信，希望能爭取上陣機會，盡最大能力幫助球隊。

林智豐上季季中離開冠忠南區後，轉戰甲組聯賽，今年暑假為重返港超聯，一直跟隨pfahk及香港U23操練，可惜仍未能尋求一紙職業合約，最終只能加盟東區繼續等待。「豐仔」表示當受到香港U23主教練張健峰邀請時，自己亦感到難以置信：「一開始過嚟跟操，無諗過咁快有機會踢得返港超，始終知道我嘅水平唔夠突出，覺得最快可能都要等半季，而家即刻轉過嚟都好興奮，好想挑戰吓自己。」

「豐仔」上季僅為冠忠南區於「菁英盃」後備上陣3次，今季加盟香港U23後，他坦言首要目標是爭取更多上陣機會，其次便是取得入球或者助攻，盡最大能力幫助球隊：「自己主要踢左、右翼，優點係速度比較快同體能相對充沛，如果落後個陣後備擺我入場，我一定會全力跑同喺前場做壓迫。」