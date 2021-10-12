葡萄牙強陣半W有「堡」證

世盃外歐洲區A組賽事，葡萄牙主場迎戰盧森堡。葡萄牙上場熱身賽主場對卡塔爾，多位主將都獲免役留力，不過36歲王牌C朗拿度照樣正選且有波入，今仗對盧森堡必定火力全開，以葡萄牙的超豪華鋒線，可望輕易摧毀客隊防線，半場主勝值得睇好。(有線664/604台周二深夜2:45直播)

葡萄牙目前5戰得13分，1分落後多踢1場的塞爾維亞，因此今仗不容有失。上場熱身賽鬥卡塔爾，雖然C朗只踢45分鐘，但半場時間已經夠他繼續「刷」紀錄，卡塔爾成為C朗第46個「攻陷」的國家隊，C朗破世界紀錄之餘，更領軍大勝3:0。今場對盧森堡，是葡萄牙今個月唯一一場世盃外賽事，C朗、般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪亞高祖達等攻擊手悉數候命，葡軍近7仗世盃外主場，有6仗半場領先，證明上半場搶攻能力一流。

盧森堡今屆世盃外表現有驚喜，現時5戰2勝3負有6分，不過他們面對實力較強的勁旅仍未能匹敵，首循環主場1:3不敵葡萄牙，對上兩輪兩鬥塞爾維亞均輸波，今仗作客鋒力強勁的葡萄牙，要頂住半場亦難樂觀，一於捧半場主勝。

直播表

周二10:00pm 世盃外 哈薩克 對 芬蘭

有線664、604台

周三2:45am 世盃外 英格蘭 對 匈牙利

有線661、601台

周三2:45am 世盃外 葡萄牙 對 盧森堡

有線664、604台

周三2:45am 世盃外 阿爾巴尼亞 對 波蘭

有線662、602台

周三2:45am 世盃外 瑞典 對 希臘

有線603台

周三2:45am 世盃外 烏克蘭 對 波斯尼亞

有線665、605台