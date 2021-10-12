施蒙斯正式向76人報道　新季留隊現曙光

NBA球隊76人控衞施蒙斯（Ben Simmons），休季期間尋求交易的消息傳得熱烘烘，周二（13日）這名25歲球星終於抵達費城，並進行冠狀病毒檢測，這是他自八月底後首次向球隊報到及聯繫，球隊主教練李華士、中鋒艾賓特齊齊表示希望對方留隊。

施蒙斯目前與76人仍有4年合約，而球隊為了懲罰他拒絕歸隊操練，早前已表示會徵收36萬美元罰款，更會暫時凍結其本季25％薪資；另外假如他錯失所有季前熱身賽的話，損失更恐高達140萬美元。據悉施蒙斯今次態度突然軟化，主要原因是因為經紀人保羅（Rich Paul）從中調停，惟他本人暫時仍未決定會否為球隊上陣。

76人主教練李華士透露仍未與施蒙斯直接談話，但強調球隊立場不會轉變，將會繼續與其他球隊商討交易，而同一時間自己亦會說服施蒙斯留下及上陣：「由第一天開始，我們已表明立場，雙方都沒有敵意，我十分希望他可以歸隊比賽，他是一位能帶領球隊取勝的球員，全隊上下都歡迎他回來。」

至於76人中鋒艾賓特則認為「好拍檔」西蒙斯歸隊，對球隊不會造成尷尬：「有西蒙斯在身邊，我們會是一支更好球隊。我覺得當他回來時，大家的確需要做一些調整，但沒有必要尷尬，因為我們都是職業球員，大家都只想要贏球，絕對能夠接受得到。」