「75三傑」齊發威！威廉斯「踢拖」闖關

桌球壇「75三傑」周一在北愛爾蘭桌球公開賽同日亮相，其中3屆世界冠軍威廉斯，頂住腳痛的煎熬，以4比3力壓施索(Elliot Slessor)，驚險過關；至於希堅斯則與147擦身而過。

「相信我的對手都有點困難，見到我單腳跳地在枱邊行來行去，我很難掌握一些容易的擊球，又不能對對手制造壓力，如果打藍波或黑波走錯位置，我都打不到。」威廉斯曾經考慮退賽，但航班安排問題，決定「頂硬上」。

威廉斯因為傷患問題，獲賽會批准左腳穿上拖鞋比賽:「上周一睡覺也是沒有問題，但周二落床痛到尖叫起來，我不能放腳在地上，其後周六首次再試踏地上，感覺好一點，所以才決定行程。」威廉斯最終與對手爭逐了3小時20分鐘才闖關躋身32強。

至於世界排名第三的奧蘇里雲，則輕鬆以4比1擊敗克斯，這位六屆世界冠軍開局已轟出一cue76，繼而再「起迫」打出54、65及90度。

另一位「75三傑」的蘇格蘭4屆世界冠軍希堅斯，對住巴基斯坦的Farakh Ajaib，以4比2獲勝，這位「巫師」在第二局很有機會再造147滿分，可惜打失了第15個「黑柴」，最終以113完成；希堅斯躋身32強將遇上巴素。