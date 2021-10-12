英格蘭弗爆繼續搶　入波冇難度

今晚世盃外歐洲區I組重頭戲，英格蘭喺溫布萊主場遇上匈牙利。英格蘭於小組遙遙領先，無論主力或副選都弗到漏油，爭取入波冇乜困難；匈牙利上仗輸完畀阿爾巴尼亞，為出線唔可以再縮。睇番英軍近5仗世盃外主場賽事，4次開3球或以上，再追2.5球入球大。（有線601及661台周三凌晨2時45分直播）

「三獅兵團」領隊修夫基上仗擔心草地情況唔理想，加上對手較弱，作客安道爾派出輪換陣容，結果都大炒5比0，基亞利殊獲國際賽首個入波，打起信心。事實上佢哋上月作客匈牙利輕鬆贏4比0，史達寧及哈利卡尼都有「士哥」，今晚主場出擊加上主力歸位，勢必繼續搶攻爭取入波，不過中堅哈利馬古尼因傷缺陣，對後防穩定性或有所影響。

匈牙利告急冇得縮

匈牙利今夏於歐國盃演出予人驚喜，分組賽同葡萄牙、法國及德國3支勁旅周旋不落下風，當中賽和法國及德國兩仗令人印象深刻。不過佢哋喺I組形勢唔多妙，上仗主場0比1輸畀阿爾巴尼亞，搞到出線告急，今仗為搶分冇得再縮，隨時焗住同英軍鬥攻，但右閘安達博卡要停賽，令到防守力削弱。睇番匈牙利近7仗世盃外入12球失11球，入得又失得，2.5球入球大屬好路之選。