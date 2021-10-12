菁英盃　標準流浪理文搶分激鬥

「菁英盃」今8時晚於旺角大球場上演快車，標準流浪風中大戰理文。流浪上輪收穫首勝，士氣旺盛定希望延續氣勢；「黃衫軍」戰畢今戰便即起程出戰「亞協盃」，亦望以一場勝仗壯行色。另外強烈熱帶風暴「圓規」襲港，比賽或因天氣而受影響，球迷入場前請先留意足總的最新消息。

標準流浪上場以3比2險勝港會，今季終於「開齋」，教練賴嘉輝承認勝仗為球員打下強心針：「要提升球員嘅信心，最直接嘅方法一定靠勝仗，唔理過程係點，最重要係成功攞到首個3分。」

球隊目前正經歷4日兩戰，對球員體能無疑是考驗，但「賴Sir」坦言不擔心：「季初畀球員踢多幾場都好，可以寓賽於操，尤其年輕球員要多啲嘗試一周雙賽，學習點樣調節體能。」他補充，考慮讓過度疲勞的球員輪休，但盡量都會以最佳陣容迎戰理文。

雖然對手理文賽後翌日便即起程到烏茲別克，但賴嘉輝坦言不相信對手會因為「亞協盃」，在今場採取放棄態度，加上「黃衫軍」今季實力進一步增強，他預料今場依然是一場硬仗。另外，外援巴辛已於周日完成隔離，惟體檢和處理註冊手續需時，今仗或未能趕及披甲。

渴望比賽備戰亞協盃

理文早前對晉峰一戰，已因惡劣天氣關係被逼延期，今場與流浪的賽事再遇上颱風來襲，主教練陳曉明顯然不希望再見到比賽取消：「原意係呢兩場波用唔同嘅人，畀大家都有上陣時間，但如果兩場波都踢唔到，對上一場波已經講緊10月頭，我哋（亞協盃）10月20日比賽，咁多日冇比賽對備戰一定有影響。」理文即將出發前往烏茲別克，面對「亞協盃」跨區決賽，「曉明Sir」亦希望惡劣天氣，不會影響到球隊行程。

雖然「亞協盃」大戰將至，但過去4場「菁英盃」都有份出戰的黃皓雋，直言不會因此輕視今場對流浪的對決：「我哋一定會認真對待對流浪呢場波，每一場比賽都係證明自己、證明球隊實力嘅機會，我哋練波時都已經做足準備，應付呢場比賽。」