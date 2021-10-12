日本靠烏龍波贏袋鼠　森保一有運吊命

周二晚（12日）世盃外亞洲區第3圈B組關鍵戰，日本完場前藉住對方嘅烏龍波，幸運地喺主場以2比1擊敗「袋鼠兵團」澳洲，相信可為備受壓力嘅主帥森保一暫時保命。

日本喺頭3輪只得1勝2負，出線現危機，欲炒主帥森保一嘅呼聲不絕，佢之前領軍出戰亞洲盃、奧運等都無功而還，加上佢球員時代曾經歷93年世盃外尾輪末段被伊拉克逼和2比2，痛失世盃入場券嘅「多哈悲劇」，被視為黑腳，如果今仗對住澳洲都贏唔到，隨時落鑊。森保一棄用上仗孭晒鑊嘅柴崎岳，中場改用田中碧與守田英正擔正，一開波立即搶攻，伊東純也於右路快放一段後橫傳，可惜冇人接應到，去到8分鐘，南野拓實妙傳畀空晒嘅田中碧先開紀錄。雖然澳洲之後發動一輪高空轟炸，好彩日本門神權田修一屢救險勝，得以lead住1粒返入更衣室。

易邊後日本略為放緩攻勢，令澳洲嘅進攻愈來愈入肉。69分鐘，守田英正於蛾眉月附近剷低曉魯斯迪，球證開頭直接12碼，不過經VAR提示後改判罰球，但日本過到初一都過唔到十五，曉魯斯迪就係操刀呢個罰球中楣彈入扳平。其後「藍武士」先後換入淺野拓磨同古橋亨梧，加強攻力，85分鐘淺野拓磨接應長傳於左路窄位勁射，澳洲門將馬菲賴恩僅僅擋到再中柱，再彈到守衞貝軒治入網，日本憑住對方呢個烏龍波險勝2比1，獲得寶貴3分。