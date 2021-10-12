拒絕英格蘭徵召　「美國普巴」上位！

美國近年新星輩出，唔少球員都喺歐洲5大聯賽企穩主力位置，今個月嘅世盃外，效力華倫西亞嘅18歲中場尤路斯穆沙就成功上位，呢位「美國普巴」曾踢過英格蘭各級青年軍，但最後竟然拒絕代表英格蘭，選擇返去佢出生地美國踢國家隊。

尤路斯穆沙父母都係加納人，但佢就喺美國出世，9歲開始加入阿仙奴青年軍，表現獲一致好評，而且入選過英格蘭U15至到U18各梯隊，踢法被指似曼聯中場保羅普巴。雖然年紀輕輕，但尤路斯穆沙喺足球生涯嘅選擇好夠膽量，2年前毅然拒絕同阿仙奴簽職業球員合約，轉投西甲華倫西亞爭取機會，當時阿仙奴領隊艾美利形容：「好似畀人插一刀。」

對選擇國家隊亦係一樣，尤路斯穆沙表示：「英格蘭培育我成才，要拒絕對我好嘅人係好困難，但我要為自己選擇一條最合適嘅路，選擇代表美國有好多原因，其中一樣係我深信美國嘅發展計劃，我希望協助扭轉世人對美國足球嘅見解。」尤路斯穆沙之前為美國踢過多場熱身賽，今個月首次入選世盃外大軍，而且頭2場都正選上陣，呢位18歲「美國普巴」前途無限！