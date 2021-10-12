魯爾占美尼斯死過翻生　拒怪大衛雷斯

墨西哥喺世盃外中北美洲賽區坐穩榜首，大有機會出戰明年世盃決賽周，球隊前鋒魯爾占美尼斯今個月重返國家隊，令墨西哥如虎添翼。魯爾占美尼斯透露，佢上年頭骨骨折養傷半年，醫生指佢當時傷患極度嚴重，執番條命係非常幸運。

魯爾占美尼斯接受墨西哥電台訪問表示：「當時我嘅顱骨出現骨折，亦有骨頭碎裂，個腦受到擠壓，入面甚至有啲出血，所以手術要好迅速咁進行，好在醫生做得非常出色，雖然我復出嘅時間比預期中耐，但能夠生存已經係奇迹。」魯爾占美尼斯亦表示唔會怪責撞傷佢嘅大衛雷斯：「佢100%唔需要負責，大衛雷斯只係想頂個波，係我改變咗跳頂嘅方向。」

墨西哥今個月世盃外2連勝，魯爾占美尼斯都正選上陣，亦佢自2020年11月後再踢國家隊，呢位30歲前鋒表示感覺似「新丁」，對於上個月未有歸隊，魯爾占美尼斯解釋：「大家都知英國防疫條例好嚴謹，我踢完國家隊返英國要隔離，會缺席3場賽事，都所有人都唔係好事，狼隊一直都好支持我為墨西哥出賽。」