C朗再創神紀錄　10次「戴帽」率葡萄牙大勝

36歲嘅C朗拿度再創神級紀錄！周三(13日)凌晨世盃外歐洲區A組賽事，葡萄牙主場以5比0大破盧森堡，王牌球星C朗個人連中三元威到盡，今次亦係呢位曼聯球星歷來第10次為葡萄牙「戴帽」，成為國際賽史上第1個10次演帽子戲法嘅球員！

今場係葡萄牙呢個國際賽期唯一一場世盃外，當然精銳盡出，8分鐘就由貝拿度施華博到12碼，C朗操刀射入領先，5分鐘後呢位傳奇前鋒自己博到12碼，佢再次操刀命中，曼聯隊友般奴費南迪斯亦喺18分鐘攻入個人第1個世盃外入球，葡萄牙半場遙遙領先3球。

換邊後葡萄牙繼續進攻，69分鐘般奴費南迪斯助攻貝拿度施華入波，而歷史性一刻喺完場前3分鐘上演，C朗頭槌頂入5比0，令佢成為男子足球國際賽史上首個10次連中三元球員！C朗第1次為葡萄牙「戴帽」係2013年對北愛爾蘭，而對上次已經係2019年對立陶宛(見表)。

由於塞爾維亞亦以3比1贏阿塞拜疆，葡萄牙目前喺A組仍落後1分排第2位，但就比塞爾維亞踢少1場，仍然掌握出線出導權。C朗賽後喺社交網表示：「又一次勝利，我哋向目標邁進一步，主場球迷又第1分鐘到最後1分鐘都支持球隊，令比賽變得更容易，我哋嘅追求永無止境，呢樣係我同球隊嘅DNA。」

【C朗10次國際賽帽子戲法紀錄】

1/ VS北愛爾蘭 2013年9月

2/ VS瑞典 2013年11月

3/ VS阿美尼亞 2015年6月

4/ VS安道爾 2016年10月

5/ VS法羅群島 2017年8月

6/ VS西班牙 2018年6月

7/ VS瑞士 2019年6月

8/ VS立陶宛 2019年9月

9/ VS立陶宛 2019年11月

10/ VS盧森堡 2021年10月