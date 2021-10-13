武磊又錯失單刀 中國不敵沙特

周三(13日)凌晨世界盃外圍賽亞洲區第3圈B組，中國「球王」武磊錯失單刀扳平機會，轉個頭再失第2球，球隊陷入劣勢之下，作客以2比3不敵沙特阿拉伯，國足4戰只有1勝3負，得3分排尾二，出線希望再受挫折。

開波15分鐘，中國就失守，沙特阿拉伯透過1次簡單組織，中場艾拿基喺禁區邊勁射入網。踢到34分鐘，中國獲得1次扳平黃金機會，張玉寧直傳，武磊單刀殺入禁區左路勁射，卻被門將撲出。

國足錯失良機之後，僅過4分鐘，就失第2球，艾拿基接應傳中，近門撞入成2比0，沙特阿拉伯2次射門都轉化成入球。

中場休息期間，中國主帥李鐵立即作出調動，換邊後唔夠1分鐘，後備上陣嘅「歸化兵」洛國富射入世界波，為國足追至1比2。

不過，沙特阿拉伯亦有後備上陣嘅艾巴拉簡射成3比1，就算國足87分鐘由吳曦離門約25碼勁射入波，但為時已晚，最終輸2比3。

沙特阿拉伯4戰4勝有12分排榜首，澳洲以9分排第2位，阿曼及日本同樣有6分。中國只有3分，爭前2位直接出線機會渺茫，如果要爭第3位附加賽資格，下月對阿曼，不容有失。