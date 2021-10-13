英格蘭甩轆失分　最佳球員基亞利殊被換勁忟

英格蘭周三(13日)凌晨世盃外歐洲區I組，主場出擊對匈牙利只能踢成1比1平手，依家只係領先次席波蘭3分，出線資格仍未穩陣。英格蘭今場進攻乏力，唯一有好表演嘅進攻球員基亞利殊，竟然喺62分鐘率先被換走，搞到呢位曼城球星非常忟憎。

英格蘭今場盡遣哈利卡尼、史達寧、基亞利殊、菲爾科頓同美臣蒙特5大攻擊球員，不過表現就令人失望，24分鐘勞基梳爾禁區內犯規輸12碼，路蘭沙拉爾操刀為匈牙利領先；英格蘭37分鐘由基亞利殊開罰球，由史東斯喺門前混戰追成平手。英格蘭追平後無以為繼，最終只能踢成1比1平手。

英格蘭進攻失靈，箭頭哈利卡尼踢到隱形，球隊所有攻勢幾乎都由基亞利殊策動，每次拎到波都獲主場球迷吶喊，但修夫基喺62分鐘首度換人，就係將基亞利殊換走，呢位曼城球星見到亦難以置信，不斷搖頭表示唔同意，返到後備席更抱頭勁失望，球迷亦對修夫基嘅換人表示質疑。

修夫基賽後亦批評球隊表示：「令人失望嘅演出，我哋踢唔出應該有嘅水平，球員交失咗好多波，跑又唔夠人跑，球隊嘅平衡出現問題，我唔認為要深究個別球員，依家係成隊波都踢唔出水準。」