亞協盃　出征前遇「圓規」　陳曉明望如期出發

即將啟程前往烏茲別克，於「亞協盃」跨區決賽面對拿薩夫的港超聯球隊理文，不只要面對疫情期間出征所遇上的各種難處，臨飛前天氣不似預期，更撞正颱風「圓規」襲港，惡劣天氣令行程增添不穩定性，主教練陳曉明就祈求球隊一行人，周五（15日）凌晨可以順利登機出發。

繼上周六（9日）與晉峰的「菁英盃」賽事，受颱風「獅子山」影響被逼取消，理文周三（13日）與標準流浪一役，再遇上另一颱風「圓規」施虐，出征烏茲別克前連續兩仗被取消，陳曉明早前表示多日缺乏比賽，難免影響「亞協盃」的備戰情況，他透露球隊在收到比賽取消通知後，正積極尋找訓練場地：「希望今晚揾到場練波。」

今次前往烏茲別克比賽，理文需要途徑南韓中轉站，現時「曉明Sir」最關心的，莫過於球隊能否於周五（15日）凌晨，順利登上前往南韓的班機：「如果真係因為天氣影響到班機，其實我哋都未確定下一步會點，因為錯過去南韓嗰班機就冇咗，去南韓嘅飛機比較疏，唔係即刻有候補。」疫情及惡劣天氣夾擊下，令行程安排和變動難上加難，「曉明Sir」指出當中涉及出發前PCR核酸檢測時間性、入境及回港隔離等問題：「今次作客嘅難度在於，我哋唔係解決緊技術性問題，我哋克服緊好多外界預計不到會發生嘅嘢。」