復活節提早到？新郎哥羅拔臣同卓林普鬥派蛋

爭取衞冕的「準神」卓林普及澳洲「墨爾本機器」羅拔臣，在北愛爾蘭桌球公開賽雙雙「發炮」，零封對手強勢闖入32強，「新郎哥」羅拔臣更保持不失，復出以來氣勢十足。

目標要爭奪四連冠的卓林普對住中國17歲新星高陽全無留手，以4比0橫掃連取266分，而作為WSF青年公開賽冠軍的高陽更加連1分(即一個紅波)都無得袋走，卓林普不斷「起迫」並以73(54)比0、100(100)比0、90(60)比0及70(52)比0【*()為一cue度數】血洗晉級。

這位世界「二哥」坦言：「我不想輸掉任何一場比賽，尤其是在這裡已奪三連冠。」對於下仗同樣對住中國球手魯寧，他稱:「他過去幾年打得不俗，是一位很危險的球員，可能節奏會較慢一點，與他對抗可能有點困難。」

至於剛剛新婚的羅拔臣，同樣氣勢如虹，今個比賽是他自4月世錦賽之後的復出戰，上一仗他已經以4比0淘汰賓治，而周二他面對中國的徐思，繼續保持不失一局的姿態，僅花1小時17分鐘以4比0力壓對手闖入32強。

8月與拍拖多年的女友結婚而缺席英格蘭公開賽的39歲羅拔臣稱:「很開心兩場都是零封，我不希望給對手任何機會，希望可以令自己更有信心。」對於新婚生活他顯然仍在陶醉當中:「婚禮相當奇妙，一切都很好，我的確有點緊張，希望所有都順利，當時我跳舞應該是人生中最緊張的一次，幸好可以給Mille一個夢幻的一天。」