阿根廷「新發電機」盧施素有望成下任10號仔

一講起近年阿根廷進攻球員，好多人第一時間會諗起美斯、迪馬利亞等球星，但呢班「大佬」年紀已經唔細，令人擔心阿根廷會出現青黃不接，幸好呢支南美勁旅冒起1位「新發電機」，就係中場盧施素，佢上場世界盃外圍賽貢獻2次助攻，仲有1次射門中楣，表現比美斯更搶眼，被睇好可以成為阿根廷下任10號仔。

25歲嘅盧施素早於2016年已經登入豪門，獲巴黎聖日耳門(PSG)簽入，其中2017/18年球季為PSG上陣48次入6球，表現唔錯，無奈呢支法甲勁旅太多球星，盧施素只能黯然轉投貝迪斯，2年前加盟熱刺，代表作一定係上年11月英超，佢後備上陣35秒就入波，協助熱刺以2比0擊敗曼城。

盧施素亦有份協助阿根廷奪得今屆美洲國家盃冠軍，佢由8強至決賽都踢正選，為球隊作出重大貢獻。

事實上，盧施素出道初期就有「新美斯」之稱，加上阿根廷國家隊以往10號多數屬於進攻中場，包括馬納當拿、奧迪加等經典球星，當34歲嘅美斯將來退役後，相信10號球衣將會由盧施素繼承。