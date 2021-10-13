菁英盃　冠忠南區撲擊香港U23

「菁英盃」今日重陽節繼續開快車，冠忠南區於旺角大球場遇上香港U23。南區經歷賽季首敗後，今場極之希望重返勝軌，力求全取3分；新軍香港U23經歷連場硬仗後再遇強敵，一班球員勢必全力證明實力，激戰值得期待。（周四下午3時30分開賽）

南區上仗不敵傑志，吞下今季首場敗仗，賽後球隊有超過一周時間重整旗鼓，備戰今場與香港U23的對碰，主教練列文坦言會全力帶領球隊再嚐贏波滋味：「呢場波係我哋反彈嘅好機會，球隊開季表現唔錯，但仍然有進步空間。」今場對手成軍時間不長，陣中亦以年輕球員為主，列文亦分享對這支港超新軍的看法：「香港U23嘅球員需要時間磨合同適應呢個聯賽，對一班年輕球員同教練張健峰，都係一個學習階段，長遠嚟講佢哋一定會獲得寶貴經驗。」

南區今場過後，將於周末面對強敵東方龍獅，列文亦提到陣容輪換的重要性：「要諗辦法畀球員喺連場比賽中間，有時間抖足精神；我對陣中所有球員都充滿信心，遲啲對東方龍獅會好難打，但我哋現時首要目標，係應付香港U23呢場波。」

做好防守頑抗勁敵

香港U23正經歷10日內的第3戰，主教練張健峰認為球員相對年輕，體能恢復無太大問題。上仗剛以7球大敗予東方龍獅，接下來面對另一支強隊冠忠南區，「張峰」強調目標先做好防守：「上場個比數真係大，就算實力有距離，但我哋都要預知到點樣應對，唔可以話每場都輸咁多球，呢個情況係唔容許。」黃威及羅曉聰目前仍未完全康復，「張峰」指球隊會小心運用這兩名超齡球員，希望他們不會一傷再傷，上陣時間料會受到限制。

首征港超聯的年僅18歲中場鄧筵霑（James）連績兩仗擔正，表現令人驚喜，他指經過首戰後更加放膽，與隊友默契亦不斷提升，期望之後能擦出更多火花。James提醒自己若要維持穩定發揮，必須克服心理壓力：「成隊波啲球員都好年輕，經驗球員好少，要靠自己落到場就唔好怯。」