賀頓東奧1銅唔服氣　搬屋換教練劍指巴黎

曾是孫楊「死敵」的澳洲名將賀頓在東京奧運無緣個人項目的獎牌，仍然耿耿於懷，這個打擊激起他要放眼巴黎，並且決定做出改變，要搬屋兼換新教練。

今屆東京奧運上澳洲隊擸走9金3銀8銅佳績，但作為陣中老大哥的賀頓卻只收獲一面接力銅牌，最近接受澳媒訪問時坦言要求變，才能有新突破，據報導指他將會從墨爾本搬到黃金海岸，並且由大師級教練波爾(Michael Bohl)監督訓練。

對於長期在墨爾本封鎖，賀頓相當不滿，決定要離開長期跟他訓練的舊教頭積遜（Craig Jackson）:「隔離令我思考很多，過去幾個月我想了未來的計劃，直至很遲才能決定。我與積遜已經12、3年，現在我已25歲，到巴黎已28歲，如果餘下這3年我不去嘗試新東西，疫情及長期封閉只會慢慢消耗我們。」

賀頓期望可以跟隨新教練波爾有所突破，這位教練備受尊重，而波爾在位於黃金海岸的格里菲斯大學任教，當中有不少學生在東京奧運都取得金牌。「他是很容易相處的人，我們在墨爾本的團隊約有８人，但黃金海岸那邊有20人，我期待有更多幫助及能力。」

被問到是否能復制里約奧運的強勢，他爆粗回應:「我超X很想，我比以前更饑餓。」2022年澳洲泳隊會相當忙碌，4月將舉行世錦賽及英聯邦運動會選拔賽。