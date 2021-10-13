拉芬夏彈起成巴西新貴　曼聯巨星力邀加盟

列斯聯今季英超演出唔及上季精彩，不過巴西翼鋒拉芬夏比洛尼就繼續有高水平表現，7場聯賽已入3球，今個月仲入選埋巴西國家隊。拉芬夏比洛尼亦把握機會，連續2場後備上陣都有出色發揮，成為巴西新貴嘅佢已成唔少豪門目標，列斯聯想留人就更加困難。

24歲嘅拉芬夏比洛尼技術出眾，今個月對委倫瑞拉處子戰即有2次助攻，上場對哥倫比亞雖然打和0比0，但佢後備入替後製造極大威脅，獲評為巴西最佳球員。堤亞高施華賽後表示：「如果呢場我哋贏波，相信會有更多人談論佢嘅表現，佢係近10年我見過巴西最出色嘅新人。」

拉芬夏比洛尼嘅爆發，已經引起曼聯同利物浦等豪門關注，英國《太陽報》報道，曼聯中場般奴費南迪斯已經充當說客，遊說拉芬夏比洛尼明年1月加盟，2人之前效力士砵亭嗰陣合作無間，般奴費南迪斯早前表示：「我好掛住拉芬夏，我同佢嘅化學作用係同其他人唔會有，拉芬夏完全知道我諗咩。」拉芬夏比洛尼日前亦透露，佢入選巴西國家隊後收到般奴費南迪斯嘅祝賀短訊，可見兩人仍然維持深厚感情。