曼城鎖定21歲神鋒　冬季5.4億搶購

上季英超冠軍曼城今夏原本對收購熱刺射手哈利卡尼胸有成竹，但最後卻功敗垂成，搞到依家焗踢無鋒陣，領隊哥迪奧拿吸取教訓之後，不敢再怠慢，準備好等明年1月冬季轉會市場重開之後，立即斥資6,000萬歐元(約5.4億港元)收購費倫天拿21歲天才射手杜辛華荷域。

曼城今季仍然可以創造大量攻勢，但臨門一腳卻往往失諸交臂，反映欠缺1位正宗射手嘅弊病，如果今季想成功衞冕英超，甚至奪取歐聯冠軍，冬季簽入射手，絕對刻不容緩。

由於曼城原本2位目標人物哈利卡尼、艾寧夏蘭特都冇可能季中加盟，所以「藍月亮」將目標轉移至杜辛華荷域。呢位塞爾維亞國腳上季嶄露頭角，為費倫天拿上陣37場聯賽入21球，排射手榜第4位。

身高1米90嘅杜辛華荷域唔止制空力強，衝得撞得，而且有不俗腳法，被指似費倫天拿經典射手東尼，絕對係難得嘅中鋒材料。

杜辛華荷域今季愈戰愈勇，為費倫天拿上陣8場入6球及1次助攻，日前世界盃外圍賽塞爾維亞對盧森堡、阿塞拜疆，杜辛華荷域合共轟入3球，協助塞爾維亞2連勝，並力壓葡萄牙，排歐洲區A組榜首。

由於費倫天拿財力欠佳，近年不時出售主力，包括將2位天才新星貝拿迪斯治、費達歷高基艾沙賣畀祖雲達斯，曼城今次出價6,000萬歐元買杜辛華荷域，相信費倫天拿唔介意季中就放人。