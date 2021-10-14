曼聯焗用「拜連中堅」　失敗數據嚇死人

曼聯一對「金鑽中堅」組合哈利馬古尼、華拉尼近期先後受傷，將缺陣周六(16日)晚英超大戰作客李斯特城，預料紅魔鬼主帥蘇斯克查將會用艾歷拜利、域陀連迪路夫扼守中路。

根據英國《太陽報》統計，自從哈利馬古尼成「魔」後，「拜連」合作上陣18次，平均每場失1.39球，曼聯勝出率僅44%，遠低於哈利馬古尼在陣時嘅勝出率，曼聯今場真係危危乎，面臨連續3場英超失分危機。

哈利馬古尼2019年夏天加盟曼聯之後，甚少缺陣，艾歷拜利及域陀連迪路夫僅有18次同時上陣，平均每場失1.39球，僅22%比賽保持清白之身，勝出率得44%。

反觀，哈利馬古尼在陣期間數據靚好多，佢同域陀連迪路夫合作84次，平均每場失1.02球，36%比賽保持清白之身，勝出率有54%。

哈利馬古尼同艾歷拜利合作數據更加亮麗，兩人一齊19次上陣，平均每場只失1球，53%比賽保持清白之身，勝出率更高達68%。

換言之，有哈利馬古尼鎮守中路，曼聯勝出率比「拜連中堅」組合高超過雙位數，充分反映呢位英格蘭國腳對於紅魔鬼防線有舉足輕重影響。哈利馬古尼表示，自己傷勢已經好轉，但仍然未能同大隊一齊操練，總之會盡最大努力，希望盡快復出。

哈利馬古尼同華拉尼復出之前，曼聯只能焗用「拜連中堅」，域陀連迪路夫一向以多甩漏見稱，以往經常犯錯，因而被網民嘲諷係連迪「漏夫」，所以曼聯今夏不惜以4,000萬鎊向皇馬收購華拉尼，並向呢位法國國腳提供34萬鎊周薪，域陀連迪路夫亦隨即被貶為後備。

至於艾歷拜利本身實力唔錯，無奈經常受傷，近年抖多過踢，已經無復當年之勇，佢同域陀連迪路夫一齊扼守中路，恐怕曼聯防線有得震、冇得瞓。

域陀連迪路夫+艾歷拜利

上陣：18次

每場平均失球：1.39球

零封百份比：22%

勝出率：44%

域陀連迪路夫+哈利馬古尼

上陣：84次

每場平均失球：1.02球

零封百份比：36%

勝出率：54%

艾歷拜利+哈利馬古尼

上陣：19次

每場平均失球：1球

零封百份比：53%

勝出率：68%