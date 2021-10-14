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由中國香港綜合搏擊運動總會舉辦的「Energy Fight 2021 第三回‧精英搏擊大賽」，周四(14日)與九龍灣德福花園德藝會行，賽事設有兒童組、⻘少年組、業餘組及專業組，分上、下半場舉行，on.cc東網會直播下半場的12場激戰，各位熱愛搏擊運動的人士，萬勿錯過！(on.cc東網周四下午3時起開始直播)

今次「Energy Fight 2021 第三回‧精英搏擊大賽」共上演20場賽事，其中12場(下半場)會在下午3時起舉行。當中以兩場重頭戲，分別為女子專業組55公斤級的向籽嬴對羅詩婷，以及男子專業賽組66公斤級的李俊亨鬥唐柏文，最為矚目。

向籽嬴現年15歲，身為體院中學生運動員的她，乃首次出戰專業賽，她坦言賽前感到有點緊張。「雖然都比過好多次賽，散打、西洋拳同綜合搏擊都試過，但因為專業例嘅賽制有啲唔同，加上我準備嘅時間冇之前嘅比賽咁多，所以我都有少少驚自己發揮唔好。」爸爸、阿姨和哥哥都是搏擊運動員，「籽嬴」自習武開始，便習慣與比自己年長、體型和力量都較大的對手練習，所以今次面對比自己年長4歲、剛屆全運會香港散打代表之一的羅詩婷，反而未有半點擔心。女子專業組賽事採Shoot Boxing例，每回合3分鐘，打3回合兼無限EXTRA。

另一場專業組賽事，由「轟炸機」向柏榮的高足「戰鬥機」李俊亨，迎戰習巴西柔術和綜合格鬥十多年的唐柏文。近日因擔任林作教練而令更多人認識的李俊亨(Henry)，本身從事金融業，同時亦是散打和綜合搏擊的香港代表，早前雖然忙於訓練林作，以及名下的慈善事業，但Henry仍然跟足「向師傅」為其訂立的操練時間表，為今次比賽作準備，他說：「一係唔再打，如果唔係我對唔會用忙或者冇時間嚟做藉口，機會唔係人人有，我比好多人幸運，所以要更加珍惜。」男子專業組賽事採Shoot Boxing例，每回合3分鐘，打3回合兼無限EXTRA。

除了兩場專業組賽事，下半場尚有多場業餘組和少年組賽事，其中男子少年組60公斤級，由梁宇航火併向籽羲，兩人皆為體院全職運動員，同被視為香港搏擊明日之星，兩股新勢力相遇，瞄頭十足！

「Energy Fight 2021 第三回‧精英搏擊大賽」

on.cc東網直播賽程 *下午3時開始

【Shoot M1】女子業餘組45公斤 K-1 Kick Boxing

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

陳倩映(個人)vs陳嘉詠(個人)

【Shoot M2】男女少年組54公斤 散打

2分鐘x3回合

朱殷誼(榮拳館)vs梁健一(香港武術聯會)

【Shoot M3】男子業餘組70公斤 散打

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

袁俊發(陣內流)vs黃嘉立(Kalee Hub)

【Shoot M4】男子業餘組67公斤 散打

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

倪景誠(Kalee Hub)vs韓植勝(Core Combat)

【Shoot M5】女子業餘組57公斤 散打

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

庄𣇈倩(Nana Gym)vs李嘉儀(個人)

【Shoot M6】男子業餘組69公斤 西洋拳

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

麥兆天(Strike boxing club)vs張溢霖(香港武術聯會)

【Shoot M7】男子少年組51公斤 綜合搏擊

2分鐘x3回合

黃智謙(榮拳館)vs戴洛洛(香港武術聯會)

【Shoot M8】男子業餘組85公斤 綜合搏擊

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

陳立允(榮拳館)vs岑國濂(麗池)

【Shoot M9】男子業餘組60公斤 西洋拳

2分鐘x3回合/1回合EXTRA

蘇惠宗(個人)vs周子傑(Core Combat)

【Shoot M10】男子少年組60公斤 綜合搏擊

2分鐘x3回合

梁宇航(香港武術聯會)vs向籽羲(榮拳館)

【Shoot M11】女子專業組55公斤 綜合搏擊

3分鐘x3回合/無限EXTRA

向籽嬴(榮拳館)vs羅詩婷(麗池)

【Shoot M12】男子專業組66公斤 綜合搏擊

3分鐘x3回合/無限EXTRA

李俊亨(榮拳館)vs唐柏文(Combat Learning Academy)