2場吞7蛋　卡塔爾真係令世界盃嘥咗個位

明年世界盃決賽周將於卡塔爾舉行，呢支中東球隊身為主辦國唔需要踢外圍賽，趁國際賽檔期約戰其他球隊踢熱身賽，但繼日前吞葡萄牙3蛋之後，周三(13日)再以0比4大敗於愛爾蘭腳下，表現完全唔入流，恐怕會喺決賽周出醜成為「三零部隊」。

卡塔爾2019年喺亞洲盃決賽擊敗日本，首次成為亞洲冠軍，當全世界以為佢哋將會強勢迎戰世界盃，點知今年表現每況愈下，近6場比賽只取得1和5負，唯一和波對手只係魚腩球隊盧森堡。

至於今個月2場熱身賽，卡塔爾0比3不敵葡萄牙，對手有球王C朗，算情有可原，但上場吞愛爾蘭4蛋，就真係好離譜，卡塔爾世界排名43位，比愛爾蘭高7位，但卻毫無還撃之力，卡塔爾全場只有2次射門，都唔中目標，認真失禮。

臨時演員都係演員，熱身賽都係比賽，但卡塔爾球員卻毫無鬥心，缺乏應有專業態度，影衰主辦國身份，實在令人失望。

卡塔爾主帥菲臘斯山齊士曾經於1996至2006擔任巴塞隆拿青年軍教練，跟住去卡塔爾搵食，教過卡塔爾U19及U23，以呢位45歲少帥嘅教波資歷，恐怕難以帶領球隊扭轉乾坤。

卡塔爾之前從未打入世界盃決賽周，當年更被指賄賂國際足協官員，先至奪得世界盃主辦權，成為球壇醜聞。

用錢或者可以買到主辦權，但錢唔可以代替球員上陣比賽，明年11月世界盃決賽周開波，卡塔爾只能自求多福，避免成為「最醜怪」東道主。