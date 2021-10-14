「75三傑」各自精彩　希堅斯「弗」爆再撼老友

桌球壇「75三傑」在北愛爾蘭公開賽繼續各有各精彩，明顯瘦身的「巫師」希堅斯更轟出三桿破百，下仗將與「三傑」之一的老戰友威廉斯再演經典對決，而奧蘇里雲則保持賽季不敗，携手闖入16強。

身型「弗」了不少的希堅斯今個比賽狀態亦相當不俗，他開場就先後打出113及105的單桿破百，這位4屆世界冠軍在第6局再轟出一cue121，以總比數4比2淘汰比利時新星比素；希堅斯今季已經打出6cue破百，並將生涯破百紀錄累積至845桿。

日前上痛風、要穿拖鞋比賽的威廉斯，則在落後兩局的情況下，打出兩cue破百，最終以4比2反勝對手，他將與16強面對希堅斯，兩位「75」球星再度碰頭，他們過往交手紀錄是「巫師」稍為佔優的20勝19負，但威廉斯在最近兩次贏希堅斯都是在世錦賽之上，這一戰將再成球壇焦點。

希堅斯坦言：「不管他是否有痛風，與Mark比賽都是非常難打，他是一位偉大的球員，我想重溫一下彼此舊日比賽的感覺。我對自己的表現都很滿意，希望可以繼續保持。」

至於另一位「75三傑」奧蘇里雲暫時仍未受到任何挑戰，他打出3cue50+，以4比1淘汰貝頓(Alfie Burden)，保持賽季不敗，而16強將遇上中國名將顏丙濤。