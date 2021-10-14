李慧詩盼體育更普及　期望政府再多放資源

香港「牛下女車神」李慧詩（Sarah）自東京奧運及全運會後，首度出席公開活動，她周四（14日）在活動上與市民分享生涯點滴，更親身示範簡單的健身運動，她在活動後表示期望政府可再多放資源，讓體育發展更普及。

Sarah與空手道名將李振豪齊齊出席新都城中心舉行的「體通體透體育學院」主題活動，現場展出一系列珍貴圖片及運動員專屬裝備，並有多項精英運動員的訓練器材，而「雙李」今日分別親身示範及與市民作互動，氣氛熱鬧。

在東奧後曾表示會慢慢淡退的Sarah，經過兩個大型運動會後現主要集中學業，並於下周恢復訓練，而明年杭州亞運她透露會與師妹參加團體，暫未有出戰個人賽的計劃，希望可以給師妹們空間及更多進步機會。

此外，她有意於明年首次推出的著作，亦在積極進行，會以「傷疤」作為主題，希望以運動員如何克服困難的題材鼓勵香港人。

至於「體通體透體育學院」活動由本月10至31日於新都城中心的MCP CENTRAL舉行，稍後多位精英包括劍擊的張小倫、乒乓杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及輪椅劍后余翠怡等都會出席分享會。