菁英盃　冠忠南區重陽3比2險勝香港U23

風暴過後，雨過天晴，重陽節（14日）下午在旺角大球場上演的冠忠南區對香港U23「菁英盃」賽事，吸引共722名球迷觀賞。最終南區憑鞠盈智一射一傳，加上史提芬彭利拿的入球，以3比2險勝靠陳潤潼和吳文希一度追近的香港U23。

冠忠南區上仗已數到10月3日對傑志，養尊處優迎戰近仗連敗的香港U23，派遣史提芬彭利拿、夏志明等主力出擊；香港U23陣容與近兩場相約，林樂賢重拾正選，與鄧筵霑、郭子堦坐鎮中場，黃威則續因傷缺陣。

上場被衞冕東方龍獅大炒7蛋的香港U23，甫開賽陳靜謙迎對方過頭波頂漏差點鑄成大錯，可惜夏志明大好機會下射斜。3分鐘後，「肥彭」史提芬彭利拿接應小將江展民直傳施射，亦只中網側。

南區上半場連環放長波進襲U23，令其防線疲於奔命，門將謝家榮更頻頻「肉緊」提場。惟他們始終不能避免成為先失守的一方，21分鐘盧斯安奴乘罰球攻勢，乖巧撥橫讓「肥彭」射成1比0。

技勝一籌的南區繼續施壓，香港U23面對擅於高空轟的對手可謂無還擊之力，30分鐘守衞杜度接應鞠盈智傳中力壓周家樂之下正額一鑿，頂入擴大領先優勢的一球。

U23力求扳回一城，惟不論林樂賢的起腳，抑或鄧筵霑的遠射，均未能對南區門將伍瑋謙構成威脅，半場前更被鞠盈智大位熨射撞內柱入網，南區上半場遙遙領先3比0。

換邊後，南區繼續屢次憑江展民右路發難製造威脅，59分鐘此子直傳讓佐佐木周傳中，伏兵尾柱的「肥彭」頂高。

香港U23先後換入馬文政、李藹軒、黎培基試圖變陣，其中「藹軒」66分鐘傳出致命傳中，可惜吳文希楔前剷射姍姍來遲，未能將皮球送入網窩。不過，70分鐘後備入替的陳潤潼轉身避過翟廷峯，接應黎培基直傳，終射破伍瑋謙的「十指關」，收窄比數差距至1比3。

今場擔正的鄭展龍，主要在南區左路進攻位置竄擾對方，76分鐘他近門起腳被謝家榮雙手拍走。末段南區明顯放緩節奏，一度反被對方壓制。90分鐘吳文希接應傳中頂入，U23進一步追近至2比3。然而為時已晚，香港U23最終仍以這個比數不敵冠忠南區，開季陷3仗不勝。

冠忠南區今仗下半場連失2球，末段更一度捱打，幸好最終仍能收穫3分。主教練列文對球隊表現感欣喜：「3分最緊要，下半場我哋作出5個調動，因為要準備星期日場大戰（對東方龍獅），所以有時我哋唔應該淨係放大失波嘅弊端，當然有啲地方可以做好啲，但整體嚟講滿意賽果。」他又指球隊開季5戰取得10分的成績，為今季聯賽打好基礎。

70分鐘為香港U23一度追近的陳潤潼表示，入球來得很突然，自己建功後腦海都一片空白。當後備入替時主教練張健峰吩咐他踢不慣常的右翼位置，他盡力希望在進攻上幫助球隊，最終亦如願入球，同時這更是其職業生涯首個入波，最終僅負2比3的賽果算是對自己有交代。

U23主帥「張峰」則強調，球隊成立的目的並非贏冠軍，而是希望麾下能夠成長。他指出球隊在上半場取得控球時便急於進攻，但體能未足以配合時，導致暴露弱點讓對手入波。但下半場作出調動後明顯搶回形勢：「馬文政、黎培基入到場後，有控制比賽嘅能力。一步一步嚟，下半場嘅表現希望有助建立到信心，慢慢加強呢種打法。」「張峰」透露，周三（13日）因「打風」停工以及體檢手續出錯，導致吳子聰和林智豐兩名新球員未能趕及上陣，而黃威則剛恢復操練，仍需一段時間才可以披甲。