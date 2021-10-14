美國田徑新星向教練索賠1.5億：佢嫌我胸臀太大

曾被視為美國田徑未來希望的凱恩(Mary Cain)，高中時期屢破多項全國紀錄，但在一個長跑訓練營經歷了「四年痛苦折磨」之後，忍痛結束職業生涯，而最近她向法庭提出控訴，並要求前教練及贊助商賠償2000萬美元(約1.56億港元)。

據美媒報道指凱恩的前教練Alberto Salazar曾安排她參加一個長跑訓練營，於2019年已提出控訴的凱恩曾表示:「我參加這個訓練營希望可以成為世界上最好的運動員，但這位教練及該公司的默許下，我身心都飽受折磨。」凱恩在訴訟中提到，其前教練令她一直陷入嚴重抑鬱，並且飲食失調及焦慮，更有創傷後遺症及自殘的問題。

「 Salazar告訴我太肥了，胸部及臀部都太大。」據美媒指其教練 Salazar還阻止她向父母資詢，尤其是跟作為醫生的父親溝通。最近凱恩打破沉默，要為自己的身心創傷討回公道:「他是世界上著名的田徑教練，而他告訴我，我是他見過最有天份的運動員，這是由世界上跑得最快的運動員組成隊伍，我以為可以實現夢想，但相反我受到精神及身體的傷害，他們一直纏着我，要我減肥，導致我摔斷了五條骨，更嚇壞了父母。」

凱恩甚至不想參加奧運，只想好好的活下來，她決定離開團隊，而凱恩表示其教練是一個控制狂，就連體重要控制，更公開羞辱她；而Salazar曾經否認指控，並表示在凱恩接受訓練期間，其父母都了解其訓練及健康情況。

凱恩於2013年以17歲之齡代表美國參加世錦賽，當時是隊中最年輕運動員，而2014年曾在世青賽奪得了女子3000米冠軍。