戰鬥機李俊亨過背摔致勝　盼爭明年亞運資格

由中國香港綜合搏擊運動總會舉辦的「Energy Fight 2021第三回・搏擊專業大賽」，周四（14日）在九龍灣德藝會上演。「戰鬥機」李俊亨（Henry）在男子專業組66公斤級，與唐柏文鬥到Extra Round，以一記過背摔，贏得裁判青睞。這個33歲的拳手，盼爭取杭州亞運資格，證明「年齡不是問題」：「只要有心，努力向上爬，就有機會得到想要的。」

第三回Energy Fight共有20場賽事，焦點落在男子專業組66公斤級，由「轟炸機」向柏榮徒弟「戰鬥機」李俊亨，鬥習巴西柔術和綜合格鬥多年的唐柏文。面對身高1米78、體重逾70公斤的唐柏文，李俊亨顯得比較保守，採取「hit and run」策略，防範重拳和鎖技。戰況一路膠著，雙方因進攻不積極，被判黃牌，3回合結束，打成平手，需要進行Extra Round。

Extra Round明顯緊湊得多，唐柏文施展拌腿摔，但未能形成拋物線，無法得分。他其後試圖抱纏李俊亨，卻露出破綻，遭過背摔，成為勝負關鍵。在觀眾吶喊聲中，李俊亨以30：27抱走獎盃。

「今場打出師傅部署，與對手保持距離，但不夠進取，可以多一些拳腳。」李俊亨說。33歲的Henry，既是香港散打冠軍，也是金融精英，他形容人生就是「做嘢練習，再做嘢練習」：「白天公司，夜晚拳館，練到10點、11點回家，再『睇住個市』到凌晏4點⋯⋯每星期還會抽兩日，到體院練習。」他坦言，體力的確不堪負荷，但一定堅持下去：「是打拳改變了我，讓我變『tough』，不怕艱辛。」他期望代表香港，參加明年亞運散打項目，證明「有心不怕遲」。

女子組方面，15歲的向籽嬴首次挑戰專業組，在55公斤級鬥年長4歲、應屆全運香港散打代表羅詩婷，未有怯場，多次主動埋身肉搏。父親向柏榮在場邊高呼：「阿妹，精神啊！」惟她經驗稍遜，體力也逐漸下滑，完成3回合後，被裁判以0：3一致裁定落敗。