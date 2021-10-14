尼馬大戰阿蘇卡雲尼　巴西捉圭吼半場大

周五(15日)早上世盃外南美洲區重頭戲，巴西主場硬撼烏拉圭。榜首巴西上仗悶和令世盃外連勝斷纜，王牌尼馬表現備受抨擊，今仗勢必還以顏色，烏拉圭亦要搶分保前4，預計卡雲尼會復任正選拍住蘇亞雷斯，唔會坐以待斃，加上近年碰頭大家都入局快，1.5球半場大有分頭值博。(周五早上8時30分開賽)

今屆頭9輪世盃外贏晒嘅巴西，上輪作客哥倫比亞互交白卷，終止連勝強勢，雖然無損佢哋榜首位置，但王牌尼馬表現奇差，集中力不足，頻頻被對手搶截成功而搞到進攻斷纜，賽後更同哥倫比亞中堅耶利文拿發生口角，加上與巴西傳媒關係愈來愈差，備受批評。

不過尼馬日前在紀錄片披露，下年世盃可能係佢最後一次為巴西出戰大賽，而且佢唔衰得嘅個性，梗係盡快為巴西取得世盃入場券，會用行動證明自己。查實巴西在今屆世盃外所入嘅22球，尼馬就有份參與當中11球（6球及5次助攻），配合加比爾捷西斯及加比爾巴保沙，攻力有保證。

另一邊廂，烏拉圭上輪面對有美斯助陣嘅阿根廷慘吞3蛋，依家排緊第4位，不過只領先第5位嘅哥倫比亞1分，如果想保住前4嘅直入世盃決賽周席位，不容再失。

烏拉圭出齊阿蘇卡雲尼

由於喺曼聯長居後備，令卡雲尼上仗對阿根廷失落正選，但今仗咁關鍵，呢位射手預計會擔正，夥拍蘇亞雷斯攻堅。兩軍每次碰頭例入局快，近4次正面交鋒，有3次上半場開2球或以上，可見大家都非常搶韁，1.5球嘅半場大有逾3倍咁好分，有買趁早。