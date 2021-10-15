巴西大破烏拉圭　拉芬夏首任正選轟2球

巴西周五(15日)朝早喺世盃外南美洲區賽事，主場以4比1大炒烏拉圭，今屆11戰有10勝1和成績排榜首，同第5位嘅烏拉圭差距拉開到12分，前4名晉級資格穩如泰山。巴西今場最大功臣係拉芬夏比洛尼，呢位24歲翼鋒今場首度正選披甲即入2球，鋒芒更勝尼馬，難怪連曼聯都傳出想1月搶人。

效力列斯聯嘅拉芬夏比洛尼近期人氣高企，今個月首度獲巴西徵召，首演對委內瑞拉後備上陣已交2次助攻，今仗對烏拉圭更第1次擔正，拍住尼馬、加比爾捷西斯進攻。11分鐘尼馬突破越位射成1比0，7分鐘尼馬射門被救，拉芬夏比洛尼衝前補射得手，攻入佢個人第1個國家隊入球。

換邊後巴西繼續施壓，59分鐘拉芬夏比洛尼接應尼馬直線，突破越位後左腳狂抽射成3比0。捱打嘅烏拉圭喺77分鐘由蘇斯雷斯射入罰球破蛋，但巴西喺完場前3分鐘，再由尼馬助攻加比爾巴保沙入波，協助巴西主場4比1大勝烏拉圭。