費達拿世界排名跌出前10　拿度：我無復出時間表

兩位網壇傳奇「2R」拿度及費達拿，仍是不少球迷關注的焦點，最近公布的世界排名，瑞士天王費達拿就跌出了世界前10，令粉絲擔心他退役前能否再有機會殺入TOP10，而「泥地王」拿度最近更表示復出暫無時間表：「我希望可以百分之百康復才再比賽。」

因為左腳傷患問題，早已宣布提早結束今季賽事，即使傷病已逐漸康復，但他不會免強出戰，拿度最近接受訪問時稱：「我希望等待傷勢可以完全康復，我不知道何時可以再落場比賽，但我每日都會保持練習，跟住特別的訓練計劃，清晰知道自己的目標，我相信全是正面的。」這位西班牙ICON今季已經缺席溫網、奧運及美網三個大型賽事。

至於曾作為拿度教練的東尼叔叔，對於侄仔能在高水準的網壇上競爭仍然充滿信心，「我相信要費達拿再繼續在高水平比賽是比較困難，畢先他已是40歲，但以拿度的情況，我覺得他可以再有兩至三年時間，當然我也想他有能力再贏一個或以上大滿貫。」

東尼叔叔補充:「我們正學習如何在生活中與傷患共存，我有信心他於2022年可以做得很好。」隨着印第安韋爾斯大師賽即將結束，費達拿在下周一公布的世界排名上跌出TOP10，這是瑞士天王自2017年1月後首次無緣前10；而他自溫網之後對膝蓋傷勢再作評估，決定再進行手術，並提前結束賽季，暫未有復出之期。