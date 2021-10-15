菁英盃　傑志鬥晉峰爭勝各出奇謀

周六（16日）「菁英盃」上演獨腳戲，由傑志與晉峰於大埔運動場交鋒。晉峰上仗對理文因風球高掛要擇日再戰；傑志自月初一戰後亦一直休戰至今。兩軍養尊處優下，勢必嚴陣以待，用勝利迎接下周開鑼的港超聯。（周六下午3時30分開賽）

傑志上場比賽已是10月3日「菁英盃」對冠忠南區，不過暫代主教練金東進（Kim）信心十足，認為賽期疏落無減隊員狀態，即使早前有兩課操練因颱風吹襲而取消，但球員在家仍保持一定訓練量，而且在「圓規」襲港後翌日，球隊便隨即復操，因此備戰進度理想。「藍鳥」除謝家強及黃洋剛傷愈復出，狀態有待提升之外，Kim指今場對晉峰將會精銳盡出，為下周聯賽開鑼戰對東方龍獅作最好演練。

陳晉一有信心擔任攻中

過往曾短暫效力晉峰的陳晉一表示，熟悉對方球員劉君正、羅澔陽等，對今仗有機會與他們交手感到興奮。這位19歲前場球員近期常被安排擔任攻擊中場，他對適應這個位置感樂觀：「之前要少少時間適應番啲企位，但自己對位置上嘅職責、畀波都好清楚，因為細細個都踢開攻中，所以問題唔係好大。」

受颱風影響，晉峰相隔十一日才再次出戰，總教練何信賢坦言有點打亂部署：「本身諗住留力對理文，所以上場收起部分主力，但依家令到佢哋停得太耐，加上落雨又取消咗幾日練波，狀態點都有影響。」「何sir」認為傑志踢法多變，球員個人能力很強，加上前線有丹恩奴域壓陣，希望球員能多點走動，盡量減少空位予對手進攻，目標保持不失球。另外新援迪亞高操練時不慎受傷，今仗肯定無緣上陣，至於中場廖億誠仍有待觀察。

羅澔陽遇丹恩奴域冇壓力

晉峰門將羅澔陽近兩仗擔正，表現出色兼只失一球，他認為自己發揮出平日練習的水準，沒有因緊張而影響表現，但承認還有很多改善空間，包括與隊友溝通及用球方面。今仗或遇上傑志王牌丹恩奴域，「肥陽」笑言未感壓力：「我會時刻準備好自己，無論面對咩對手，盡咗力就可以。」