曼城遭重創！費倫托利斯受傷長抖3個月

上季英超盟主曼城遭重創！新代世射手費倫托利斯為西班牙出戰歐國聯期間受傷，返回曼城檢查之後，發現呢位21歲新星右腳有骨折情況，預料需要休息3個月，意味將缺陣今年餘下賽事，令原本已經「無鋒」嘅曼城雪上加霜。

費倫托利斯喺歐國聯4強上半場梅開二度，協助西班牙以2比1擊敗意大利，但佢喺下半場4分鐘就傷出，最令人意外係西班牙領隊安歷基仍然安排佢喺決賽踢正選，呢位翼鋒該場對法國嘅終極之戰，踢咗84分鐘，可能因此令傷勢惡化，導致需要長抖3個月。

曼城主帥哥迪奧拿對於費倫托利斯「為國捐軀」感到無奈，但相信安歷基並非有心用殘呢位翼鋒，今次事件冇人想發生。

事實上，費倫托利斯受重傷亦對西班牙國家隊造成沉重打擊，因為呢支「鬥牛兵團」現時排世界盃外圍賽歐洲區B組第2位，落後榜首瑞典2分，球隊將於11月最後2輪賽事分別對希臘、瑞典，費倫托利斯肯定缺陣呢2場生死戰，如果西班牙未能反超前瑞典，奪取小組首名直接出線資格，就需要踢附加賽，令出線決賽周機會出現暗湧。

至於費倫托利斯缺陣3個月，對於曼城影響更加大，因為阿古路今夏離隊後，會方未能簽入射手，焗住用費倫托利斯、菲爾科頓，基亞利殊、史達寧、加比爾捷西斯等邊路球員輪流擔任前鋒，其中以費倫托利斯表現最好，上陣7次射入3球及1次助攻，佢養傷之下，勢必削弱曼城入球能力。