麥巴比1傳1射　PSG殘陣反勝昂熱

周六(16日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)缺少美斯、尼馬、迪馬利亞等南美球星之下，憑基利安麥巴比貢獻1次助攻及主射12碼入網，主場以2比1反勝昂熱，繼續高居榜首。麥巴比證明自己能夠以一人之力拯救球隊，相信PSG會更加落力遊說佢續約留隊。

由於美斯、尼馬、迪馬利亞等巴西及阿根廷國腳剛於周五(15日)早上踢完世界盃外圍賽，未能出戰今場法甲，PSG殘陣應戰，上半場表現欠佳，開波初段已幾乎失守，結果踢到36分鐘，被昂熱中場安祖路富堅尼射破大門。

PSG失波後，終於發力反擊，臨完上半場，安達靴里拉曾經頂入，但因為越位在先，被判無效。換邊之後，PSG右翼拿菲爾勁射貼柱出界，基利安麥巴比主射罰球亦高出。

戰至69分鐘，PSG終於扳平，基利安麥巴比右路傳中，由丹尼路彭利拿頂入成1比1。踢到84分鐘，基利安麥巴比又策動攻勢，佢今次左路傳中，莫路伊卡迪近門頭槌勁頂，省中昂熱中場派歷克卡比尼手部，球證睇完VAR後，判罰12碼，基利安麥巴比主射入網，以2比1絕殺對手，為下周三(20日)凌晨歐聯主場對RB萊比錫壯行色。