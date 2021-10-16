英超早場　睇利物浦點「屈」雲尼亞里

周六(16日)晚英超早場，屈福特主場迎戰利物浦。「大黃蜂」剛由意大利名帥雲尼亞里接手，新帥效應球員肯定踢得積極，利物浦亦有射手穆罕默德沙拿狀態大勇，加上要追趕車路士，今場必然鬥攻，2.5球大熱得有道理。（Now 621周六晚7時30分直播）

屈福特射手剋住紅軍

今場係雲尼亞里上任第一場賽事，「雲爺爺」曾執教車路士、李斯特城及富咸，善於提升球員發揮，用人以狀態行先，適合體能化嘅英超。

雲尼亞里上任後簽入31歲喀麥隆中堅尼古拉斯尼高奴，希望改善後防，同時佢要靠另一名非洲兵伊斯美拿沙亞。伊斯美拿沙亞今季上陣7場入4球，係球隊首席射手，前季利物浦曾締造27場聯賽不敗，屈福特正正係打破紅軍不敗紀錄嘅球隊，當年前鋒伊斯美拿沙亞梅開二度，助「大黃蜂」3比0擊敗紅軍。

利物浦陣中當然不乏擅射之人，穆罕默德沙拿近7場為球隊上陣，全部取得入球，配合沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴，絕對係入球保證，而且沙拿對住屈福特腳風特順，近6次交手個人射入8球，呢6場有5次開3球或以上，預料紅軍今場會同屈福特鬥攻，入球大好路。

直播表

周六2:00pm 日職 浦和紅鑽Vs大阪飛腳

香港開電視77、有線661、601台

周六3:00pm 日職 神戶勝利船Vs福岡黃蜂

有線662、602台

周六6:00pm 日職 橫濱水手Vs北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周六7:30pm 英超 屈福特Vs利物浦

Now 621

周六7:30pm 英冠 富咸Vs昆士柏流浪

有線665、605台

周六9:00pm 意甲 史柏斯亞Vs沙蘭力坦拿

Now 638

周六9:30pm 德甲 多蒙特Vs緬恩斯

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 李斯特城Vs曼聯

Now 621

周六10:00pm 英超 曼城Vs般尼

Now 622

周六10:00pm 英超 修咸頓Vs列斯聯

Viu TV 96、Now 623

周六10:00pm 英超 阿士東維拉Vs狼隊

Now 624

周六10:00pm 英超 諾域治Vs白禮頓

Now 625

周六10:00pm 英冠 米杜士堡Vs彼德堡

有線665、605台

周六10:00pm 蘇超 喜伯年Vs登地聯

有線661、601台

周六11:00pm 法甲 克萊蒙特Vs里爾

Now 639

周六11:00pm 亞冠盃 艾納斯Vs阿爾華達

Now 633

周日凌晨零時 意甲 拉素Vs國際米蘭

Now 638

周日凌晨零時 俄超 莫斯科斯巴達Vs莫斯科戴拿模

有線661、601台

周日0:30am 英超 賓福特Vs車路士

Now 621、611

周日0:30am 西甲 利雲特Vs基達菲

Now 632

周日1:00am 美職 CF蒙特利爾Vs費城聯

Now 639

周日2:00am 亞冠盃 希拉爾Vs柏斯波利斯

Now 633

周日2:45am 意甲 AC米蘭Vs維羅納

Now 638

周日3:00am 西甲 皇家蘇斯達Vs馬略卡

Now 632

周日3:00am 法甲 里昂Vs摩納哥

Now 639

周日7:30am 美職 華盛頓聯隊Vs拿舒維爾

Now 638

周日8:30am 美職 侯斯頓戴拿模Vs西雅圖海灣者

Now 639

周日9:30am 美職 皇家鹽湖城Vs科羅拉多急流

Now 638

周日10:30am 美職 洛杉磯銀河Vs波特蘭伐木者

Now 639