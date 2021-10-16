曼聯客場出擊特醒　追打狐狸

周六(16日)晚英超焦點戰，「狐狸」李斯特城主場硬撼曼聯。李斯特城今季大跌Watt，防守不穩兼傷兵滿營，慘成「落水狐」。曼聯王牌C朗寶刀未老，加上客場出擊特醒，今仗有力反客為主，直取客勝。(Now 621周六晚10時直播)

曼聯今場雖有中堅華拉尼同哈利馬古尼因傷倦勤，好彩C朗仍然交足貨，回巢後6次披甲共入5粒，啱啱過去嘅國際賽期，兩次為葡萄牙上陣轟4粒，包括對盧森堡連中三元，唔單止令佢成為國際賽史上第1個10次演帽子戲法嘅球員，亦係其職業生涯第58次「戴帽」，弗到漏油。

值得一提嘅係，曼聯雖然近況一般，但多屬主場賽事，反而客場表現突出，連同上季在內，連續29仗聯賽客場未輸過，單計近5仗聯賽作客更取得4勝1和，造訪態沉嘅李斯特城，一定趁機踩多腳。

李斯特城傷兵滿營

另邊廂，李斯特城近2季均以第5名過終點，雖然季前捧走社區盾，但開咧後走勢持續下滑，頭7輪聯賽贏得2仗咁大把，歐霸分組賽頭2仗亦未贏過，主因係中後場傷兵滿營，除咗占士祖斯甸、韋斯利科芬拿因重創長抖外，老將莊尼伊雲斯同防中尼迪迪亦不時受傷，新加盟嘅高大中堅維斯達加特表現麻麻，難怪各項賽事近9仗，只得1仗保持清白之身，上輪聯賽領先2球大好形勢下，仍被水晶宮逼和2比2，令人失望，今仗即使有地利都撐唔落，直取客勝更佳。