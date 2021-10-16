張家朗首度公開露面　粉絲逼爆商場嗌「proud of you」

「劍神」張家朗今日（16日）在希慎廣場出席Visa慶祝活動，是他贏得東京奧運金牌後，首度在公開場合露面，吸引逾百市民聚集。他透露會在12月遠赴杜拜，出戰世界盃，並一直逗留外地集訓和比賽，直到明年中，才回港備戰亞運。

張家朗戰罷東京奧運，即轉赴全運，可惜訓練期間弄傷膝蓋，提前回港，休養至今，才首度公開露面。這位「193劍神」還是一貫害羞，但表現親民，逐一解答小朋友趣怪問題，指自己最想成為DC漫畫的「閃電俠」：「快啲拮中對手。」他又舉起電話，與逾百市民自拍，部分市民舉起「proud of you」紙牌，甚至戴着仿製金牌，場面墟冚。

「完全沒想過這麼多人，很開心，也很感激，他們的支持是動力。」張家朗說。他指左膝半月板康復進度良好，回港後，一直維持體能訓練，這星期更重新踏上劍道，備戰新季。

新季世界盃德國和日本站，因疫情取消，張家朗透露，花劍隊將改赴12月10日展開的杜拜站。由於回港需要隔離，眾將暫定會在外地逗留半年：「沒理由回港隔離21日，又再出去比賽。我們應該會打完（大獎賽）上海站，6月左右才回港。」被問到奧運金牌，會否成為出戰國際賽的壓力，他謙稱：「不只我有金牌，有些劍手甚至有多過一面金牌。我會向他們學習，怎樣調整心態。」他指花劍隊氣氛「還是那麼開心、融洽」，都把目標放在明年杭州亞運，盼在團體和個人賽爭取佳績。

對於香港與廣東、澳門合辦2025年全運，有傳港府有意爭取主辦劍擊項目，張家朗表示歡迎：「從奧運可見，香港人很支持體育。如果能在香港比賽，讓更多人看見我們打劍，會有更大動力。」