菁英盃　久休復出合演入球騷　傑志5比2擒晉峰

「菁英盃」周六（16日）假大埔運動場進行一場賽事，由傑志會師晉峰。兩軍久休復出，今仗鬥得積極，一共產生7個入球。「藍鳥」最終憑丹恩奴域大演「帽子戲法」，以5比2反勝有紀思昊「開齋」的「粉紅兵團」。

晉峰上場原本鬥理文的賽事，因颱風吹襲而取消，導致他們與今仗對手傑志一樣，接近兩周闊別賽場。

久疏戰陣之下，「藍鳥」甫開賽便迎來艱難開局，羅梓駿禁區內侵犯進襲的林樂勤，球證判罰12碼，費利浦薩充當「劊子手」操刀射入，晉峰4分鐘令人意外地取得領先優勢。

傑志先落後下較遲入局，戰至19分鐘才由艾里奧接應陳晉一開出的角球第一次攻門，可惜只告掠門而過。7分鐘後，丹恩奴域楔前柱頭槌批頂亦告同一命運。

31分鐘巴爾拿「三閘線」開出罰球，加維蘭銅頭一搖，u重返正選的林駿杰飛身托走。「藍鳥」要入波始終要靠丹恩奴域，35分鐘該名黑山球星接應角球遠柱頂入，傑志追成1比1。8分鐘後，霸氣盡現的「黑山伊巴」接應直傳，力壓曾仲楠下輕鬆「擺入網仔」，替傑志一度反超2比1。惟領先優勢僅維持4分鐘，便被晉峰U22紀思昊乘林樂勤射門被封抽入，雙方半場踢成2比2。

換邊後「藍鳥」隨即「撳掣」換入查理史葛和潘沛軒，試圖扭轉乾坤。48分鐘陳晉一和丹恩奴域做個配合，惟後者的埋門以斜出告終。傑志圍攻之下，「粉紅兵團」僅以零星反擊偷襲，其中費利浦薩57分鐘左路切入攻門，遠遠偏離目標。8分鐘後，紀思昊接應何思哲傳中，乖巧避過兩名守衞一射，被門將王振鵬僅僅撲出底線。

戰至71分鐘，傑志運用第一球的類近方式攻入再度領先的一球，艾里奧接應角球伏兵遠柱「鑿」入，「藍鳥」反超前至3比2。7分鐘後，丹恩奴域再接應查理史葛美妙直傳，射破後備換入的羅澔陽「十指關」，為球隊鎖定勝局。

末段後備入替的艾力士，亦接應陳晉一傳中「整番粒」，協助球隊最終以5比2反敗為勝，兼錄得近仗3連勝。

今場擔任晉峰隊長的鄭璟昊表示，滿意球隊上半場表現，但換邊後因正選受傷而作出調動，導致平均實力下降。他認為球隊逼到傑志不得不「出力踢」，然而他對賽果感到失望。「阿井」又認為早前對理文的賽事因颱風而取消，無疑打亂部署，亦是今場失準的原因。

晉峰總教練何信賢講謂，球隊兩球角球失波緣於球員經驗不足，但他喜見麾下表現有改善：「睇到佢哋已經唔怕，Jordan（林樂勤）特別值得一讚，比着以往我會覺得係大敗，但呢場波睇到大家開始成熟。」

傑志暫代主帥金東進形容球隊今場一度陷入掙扎：「上半場我哋好艱難，仲要失波先；好在下半場逆轉比賽，由後場開始造上去，喺對方『Final Third』製造到好大威脅。」他又盛讚後備上場交出助攻的查理史葛，指他的傳送能力不俗，在下半場於中場位置幫助球隊。Kim又透露，左閘丹尼因撞傷退下火線，他的情況有待觀察。