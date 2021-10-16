菁英盃　冠忠南區挑戰東方龍獅

至於周日「菁英盃」頭場，則有冠忠南區於大埔運動場，火併不敗之師東方龍獅。上場重回勝軌的南區，要保持前列位置爭取連勝，今場就要問過近期火力全開的東方龍獅，雙方為3分互不相讓，對攻大戰一觸即發。（周日下午3時30分開賽）

冠忠南區上場擊敗港超新軍香港U23，但比賽最後階段連失兩球，表現難以令人滿意，當中亦包括主教練列文：「首先贏到波好緊要，當然我對上場球隊比賽後段嘅表現係有意見，尤其後備球員要作出更多正面貢獻。」南區季前「拍跳」曾擊敗東方龍獅，惟列文認為熱身賽不能作準。」

陣容方面，唐道碧因外借條款今仗避戰，至於新加盟的年輕翼鋒陳嘉宝，就直言好珍惜重返頂級聯賽比賽的機會，對於如何在新東家站穩陣腳，他表示：「我覺得最緊要係練好自己體能，先可以應付到比賽。」

Chino坦言唔易踢

東方龍獅上仗7球輕取香港U23，當中起用了不少新援及後備球員，主教練盧比度（Chino）表示勝利看似容易，但認為他們仍需時間理解並執行戰術。今仗面對前列分子冠忠南區，Chino相信對方必定會製造不少麻煩：「南區好有競爭力，往往喺意想唔到嘅情況下，突然殺出嚟做攔路虎，佢哋教練好出色，球員好有質素，我哋當然會盡力爭勝，但絕對唔容易。」