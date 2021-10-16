末段連失2球　曼聯不敵「狐狸」

周六（16日）晚英超賽事，李斯特城主場迎戰曼聯。「紅魔鬼」在領先1球優勢下連番失守，最終以2比4敗陣，自去年1月保持至今嘅聯賽作客不敗紀錄被中止，近3場聯賽1和2負，嚟緊仲要應付魔鬼賽程，曼聯呢鑊點死？

曼聯於19分鐘先開紀錄，格連活特喺右邊攞波後內切推順勁射，皮球直飛遠柱中內柱彈入冇得救，曼聯領先1比0。不過轉個頭後邊就輸個戇居波，曼聯喺自己禁區頂互搓，克服傷患上陣嘅哈利馬古尼企喺左邊線等波踢，卒之畀伊恩拿祖搶到個波，泰利文斯禁區角接應，第一時間熨個遠柱波笠入死角，門將迪基亞得個睇字，李斯特城扳平1比1。

力爭正選嘅C朗拿度冇乜波掂，但一掂就有威脅，佢喺上半場較後時間一腳勁射被擋出，另一次攻勢出埋倒掛，不過畀對方後衞頂住唔成功，半場打和1比1。

曼聯被追和後一直受壓，戰至下半場65分鐘，拉舒福特入替查頓辛祖，係佢自歐國盃結束後首度登場，期間佢接受肩膊手術，終於康復披甲。75分鐘泰利文斯禁區頂勁射中柱。

賽事其後風雲色變，蘇恩古把握角球製造混亂門前射入，為李斯特城領先2比1，4分鐘後拉舒福特單刀破網，復出後立即入波，曼聯扳平2比2。不過中圈再開，占美華迪立即為主隊門前勁射破網，「狐狸」再度領先3比2，補時階段曼聯鬆散防線再失守，達卡錦上添花，李斯特城最終贏4比2，全取3分。