普巴質疑蘇B戰術　曼聯換帥時間表曝光

曼聯周六(16日)英超作客2比4慘敗喺李斯特城腳下，近7場比賽只有2勝1和4負成績，賽後保羅普巴公開質疑領隊蘇斯克查嘅戰術，認為今場「抵輸」。據英國傳媒報道，曼聯呢一刻「唔會」炒蘇斯克查魷魚，不過「紅魔鬼」即將面臨地獄賽程，11月將會係蘇斯克查嘅「審判日」。

曼聯被李斯特城打爆後，法國中場保羅普巴賽後表示：「老實講，我哋輸呢啲比賽已經好長時間，但一直搵唔到問題所在，經常失埋啲愚蠢嘅波。曼聯要作出改變，所有人都有責任，最激氣係我哋仲未搵出問題喺邊，球隊要有合適嘅精神同戰術去贏波。」

蘇斯克查亦都承認自己作出「差勁決定」：「睇番呢場波我哋失咗4球，防守真係好差，球隊表現喺水準以下，唔值得攞到分。」曼聯中堅哈利馬古尼今場犯錯，蘇斯克查就話：「個陣係我排嘅，如果唔Work係我嘅問題，今場失咗4球波，或者我做咗一啲差勁嘅決定。」

雖然大批曼迷已要求蘇斯克查下台，不過英國媒體《The Atheltic》報道，曼聯暫時冇打算換帥，蘇斯克查近2季嘅進步仍然令高層保留信心，不過曼聯嚟緊將展開地獄賽程，之後6場聯賽對手分別係利物浦、熱刺、曼城、屈福特、車路士同阿仙奴，期間仲要喺歐聯2戰阿特蘭大。

另一媒體《Metro》就指出，11月將會喺蘇斯克查嘅「審判日」，因為紐卡素嘅「冒起」為曼聯響起警號，而且擔心球會心儀領隊會被紐卡素捷足先登，所以會加快對蘇斯克查帥位嘅考核過程，意味嚟緊對利物浦、熱刺同曼城3仗嘅成績最為重要。