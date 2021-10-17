文迪連環神救勁到癲　車仔捱打險勝賓福特

周日(17日)凌晨英超「倫敦打吡」，車路士作客以1比0小勝賓福特，以8戰得19分排喺榜首位置。車路士今場雖然贏波，但「神奇球隊」賓福特先至係表現更好嗰隊，全場15次攻門搞到車仔後防風聲鶴唳，如果唔係門將艾度亞文迪神救同埋門柱2次救駕，車路士呢3分都幾難拎到。

賓福特今季以超強壓逼踢法見稱，面對車路士都毫無懼色，前鋒麥巴奧莫21分鐘曾近門射中柱，劣勢嘅車仔喺完半場前憑芝維爾轟入世界波，半場領先1比0。換邊後賓福特繼續瘋狂施壓，製造出好多到肉埋門，但全部都被艾度亞文迪化解，75分鐘麥巴奧莫再有射門中柱，注定車路士贏1比0完場。

車路士今場只有1次中龍射門就入波，相反賓福特15次攻門有7次命中，只係逃唔過艾度亞文迪「十指關」，賽後雙方領隊都話艾度亞文迪係勝負關鍵。車路士領隊杜曹表示：「文迪係今場零失球嘅關鍵，佢保持咁嘅表現比起任何個人獎項都重要，希望佢唔會受未入圍金球獎候選影響，至少我完全唔在乎。」賓福特領隊法蘭克亦話：「呢場波踢10次我哋會贏9次，文迪係世界級，今場真係勁到癲，我同佢講我好唔滿意！」