基奧特入波！A米落後2球照反勝

周日(17日)凌晨意甲上演1場精彩逆轉勝，AC米蘭上半場落後2球劣勢之下，主場以3比2反勝維羅納，基奧特頂入關鍵1球，另1位鋒線老將伊巴謙莫域傷愈復出，人腳日漸齊整，迎接周三(20日)凌晨歐聯作客波圖，力爭打開分組賽勝利之門。

AC米蘭比賽初段，精神唔夠集中，開波7分鐘就被維羅納前鋒基安魯卡卡柏里射破大門，踢到24分鐘再失1球，中堅阿利斯奧羅馬洛尼禁區內犯規，被吹罰12碼，安東連巴拿克主射入網，為維羅納領先至2比0。

A米主帥皮奧利下半場一開波就作出2個調動，果然見效，迅速由基奧特頂入，呢位35歲法國前鋒今季意甲4次上陣入3球，非常高效率。後備上陣嘅森姆卡斯迪利祖博到12碼，基斯爾主射入網為AC米蘭扳平2比2。

戰至77分鐘，養傷多時嘅瑞典神鋒伊巴謙莫域終於復出，佢上陣1分鐘後，就嚇到維羅納中堅哥利爾根達擺烏龍，AC米蘭反超前3比2，伊巴謙莫域嘅「氣牆」果然犀利。

AC米蘭喺歐聯B組2戰2敗，嚟緊對波圖，不容有失，伊巴謙莫域復出對於球隊絕對係一場及時雨，希望可以食住個勢爭取歐聯首勝。