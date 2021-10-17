德甲榜首大戰　免費台直播

周日(17日)晚上德甲榜首大戰，利華古遜主場火併拜仁慕尼黑。由於拜仁上輪爆冷不敵法蘭克福，被利華古遜追至同分，今仗不容再失，幸好一眾國腳踢完「太公波」後都未有負傷而回，其中湯馬士梅拿、穆斯亞拿、基拿比、哥列斯卡等，都在世界盃外為德國貢獻入波或助攻，狀態大勇，加上近8仗均有上半場取得入球，入局極快。

另邊廂，利華古遜同樣勇銳，各項賽事豪取5連勝，單計近6仗亦取得5勝1負，除了射手柏德列舒希克今季聯賽已有6球進帳外，小將科利安華迪斯更入4球兼交出5個助攻，平均47分鐘便參與一個入球，效率比多蒙特神鋒艾寧夏蘭特更勝一籌，難怪利華今季聯賽已入20球，僅次於入24球的拜仁。翻查紀錄，兩軍近5次正面交鋒，有4次上半場開2球或以上，可見大家於初段非常搶韁，不妨向半場大[1.5球]埋手。(香港開電視77、有線661/601周日晚上9:30直播)

直播表

周日1:00pm 亞冠盃 浦項制鐵Vs名古屋鯨魚

Now 633

周日3:00pm 日乙 群馬草津溫泉Vs京都不死鳥

有線661、601台

周日6:00pm 菁英盃 香港U23Vs港會

on.cc東網

周日6:00pm 亞冠盃 全北汽車Vs蔚山現代

Now 633

周日6:30pm 意甲 卡利亞里Vs森多利亞

Now 638

周日7:00pm 法甲 特魯瓦Vs尼斯

Now 639

周日7:00pm 英冠 史雲斯Vs卡迪夫城

有線661、601台

周日7:30pm 德乙 特雷斯登Vs紐倫堡

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 華歷簡奴Vs艾爾切

Now 632

周日9:00pm 英超 愛華頓Vs韋斯咸

Now 621

周日9:00pm 意甲 安玻里Vs阿特蘭大

Now 638

周日9:00pm 意甲 烏甸尼斯Vs博洛尼亞

Now 639

周日9:30pm 德甲 利華古遜Vs拜仁慕尼黑

香港開電視77、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 切爾達Vs西維爾

Now 632

周日11:00pm 法甲 蒙彼利埃Vs朗斯

Now 639

周日11:30pm 英超 紐卡素Vs熱刺

Now 621

周一凌晨零時 意甲 拿玻里Vs拖連奴

Now 638

周一0:30am 西甲 維拉利爾Vs奧沙辛拿

Viu TV 96、Now 632

周一2:45am 意甲 祖雲達斯Vs羅馬

Now 638

周一2:45am 法甲 馬賽Vs羅連安特

Now 639

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿Vs華倫西亞

Now 632、611

周一10:00am 美職 溫哥華白帽Vs肯薩斯體育會

Now 638