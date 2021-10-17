張家朗歡迎「花美男」回歸：良性競爭是好事

東京奧運男子花劍金牌得主張家朗周日（17日）出席高級時裝品牌加盟儀式，「劍神」一改「狼人」狂野風格，穿上針織冷衫斯文造型示人，感覺煥然一新。崔浩然（Nic）今年正式復出，早前更贏得全港賽冠軍，「家朗」歡迎隊友回歸，指Nic帶來的良性競爭有助劍擊隊成長：「愈多人打得好，隊內就有個良性競爭，對技術、心態都是好事。」

張家朗傷愈後正式「出關」，連日將出席多個活動，性格內向的他坦言有點不習慣，但已慢慢適應。昨日「家朗」出席奧運後首個公開活動，吸引過百粉絲支持，是日亦有不少市民繼續「追星」，他感激大家支持：「這是一件開心事，證明大家都留意運動。」

「193劍神」自奧運奪金後旋即成為廣告寵兒，以往都有擔任模特兒的「家朗」，今次更進軍高級時裝品牌，成為品牌大使。「家朗」表示一向對時裝感興趣，平日不但會上網學習穿搭技巧，亦會和隊中的「時尚達人」崔浩然一起交流。他又指不抗拒模特兒工作，自己不時向「花美男」偷師：「我有請教Nic如何擺pose，他叫我唔好咁『怕醜』，哈哈！」

張家朗12月將出戰杜拜站世界盃，其後會留外地集訓和比賽，無緣參加香港錦標賽。