菁英盃 最後一輪去到盡 香港U23硬撼港會

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聯賽開鑼前「菁英盃」最後一輪賽事，周日(17日)連環爆發，其中尾場上演下游激鬥，兩支今季仍未「開齋」的球隊香港U23和港會，將會師旺角大球場首度交手。兩軍勢使出渾身解數，力求打開今季的勝利之門。（on.cc東網周日晚6時直播）

香港U23上仗對冠忠南區半場失3球，主教練張健峰承認球員太着緊比數，導致表現慌張，幸好下半場「放開踢」，前場迫搶明顯加快，表現才有所改善。

黃威有傷上陣成疑

汲取前3仗經驗，「張峰」表示面對實力相若的港會，將要求更高：「可能有機會主導比賽，但年輕球員嘅情緒好易比上場影響，希望佢哋學識控制場內同場外個心態。」「張峰」續指，新加盟的兩名小將吳子聰、林智豐，以及借將畢頓，上周五已完成註冊，今仗有機會首度披甲，惟黃威亦因傷上陣成疑。

年僅19歲的陳潤潼，上仗後備入替交出入球助攻各一，差點為球隊搶回1分，他對表現感滿意：「前兩場正選踢得唔太好，後備出嚟想盡量表現自己，入波係意外，因為本身屬於防守球員，冇諗過會踢翼。」挾着上仗尾段連入兩球的氣勢，這名標準流浪借將認為球隊目前士氣高昂，有信心在港會身上取分。

東尼咸美頓直言要搶分

港會開季3戰全敗，今場對經驗較淺的香港U23，主帥東尼咸美頓（Tony）直言是回勇良機：「兩隊都希望今場搶分，我哋毋庸置疑有能力做到，但臨場決定會左右賽果，稍一不留神就會受到懲罰。」

港會兩新兵廖緒旻（Simon）和余毅行（Brad）上場對流浪一同亮相，Tony指他們的加入均增強球隊實力：「呢年我一直留意Simon，雖然佢已經34歲，但踢得好似一位小將咁有活力，而且兼任後場唔同位置；Brad之前幾周一直跟操，我滿意佢嘅能力，出年佢就會完成學業，會係港會嘅重要資產。」

上場倒戈流浪入波的霍斌仁則謂，港會今場會以死球作進攻板斧：「我哋為定點球準備咗好多，所有身材高大嘅球員都清楚應該走咩位，我哋知道撕破對手防線嘅方法。」

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